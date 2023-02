Vanavond live op AT5: Studio Jaxie over Ajax-Union Berlin

Breekt ook Europees de zon weer een beetje door voor Ajax? Na de uitschakeling in de Champions League mogen de Amsterdammers nu proberen om ver te komen in de Europa League. Maar de eerste horde is meteen een hoge; de soepel draaiende machine van Union Berlin.

Union Berlin heeft geen grootse geschiedenis in het Europese voetbal. Vorig jaar nog was Feyenoord in de Conerence League twee keer te sterk voor Die Eisernen. Toch gaf enkele weken geleden bijna geen Ajacied nog een stuiver voor een goed resultaat tegen de Duitsers, die tweede staan in de Bundesliga achter grootmacht Bayern München. Union won in 2023 al zijn wedstrijden en zette bijvoorbeeld Red Bull Leipzig, dat nog in de Champions League speelt, opzij. Ajax sukkelde intussen wekenlang van verliespunt naar verliespunt, totdat trainer Alfred Schreuder ontslagen werd.