Stad nl Bonbons en levensvragen in De Straten: "Waarom ben je hier eigenlijk op deze gekke wereld?"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag nemen we een kijkje in een ogenschijnlijk rustige nieuwbouwwijk aan de Gooise Kant in Zuidoost.

Jeannette weet wel raad met vragen over de zin van het bestaan en hoe je omgaat met talenten en valkuilen. Ze laat ons kennismaken met haar beroep als aura-lezer. In haar spirituele praktijk vertelt Jeannette hoe ze energie kan lezen. Jeannette heeft speciaal voor Kiki een aura-tekening gemaakt met persoonlijke kleuren: "je heb heel veel oranje bij je handen, dus je bent echt een doener".

In het huis van Jeannette komt de kleur roze veel terug, want vanaf dat ze op zichzelf woont, heeft ze een roze huis: "dat is voor mij zo zacht en warm en liefdevol alsof je thuiskomt". Naast haar werk als spirituele therapeut is Jeannette ook kunstenaar. We nemen we een kijkje in haar atelier waar ze kostuums en aura-tekeningen maakt.

Na deze kennismaking met de spirituele wereld van Jeannette, ontmoeten we Esmeralda. Onder de naam Esjes Cakes heeft ze al veel mensen heeft blij gemaakt met haar taarten en bonbons. Ze heeft het zichzelf niet echt gemakkelijk gemaakt want: "chocola is wel echt m'n weakness" vertelt ze. Esmeralda laat zien hoe ze witte chocolade laat tempereren. Op de valreep leert Kiki hoe ze de bonbons kan vullen.

