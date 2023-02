KLM gebruikt foto van Groningen om Amsterdam aan te prijzen

Amsterdammers die deze maand in het vliegtuig zaten en een tijdschrift van luchtvaartmaatschappij KLM lazen keken even vreemd op. Een bevroren gracht die volgens de tekst bekend voor zou moeten komen, deed dat niet.

Het ging namelijk om een foto van een gracht in Groningen. Oud-VVD-raadslid Daniel van der Ree plaatste een foto van het tijdschrift op Twitter. "Bij de KLM dachten ze, we doen gewoon een foto van Groningen bij het artikel over Amsterdam in de Holland Herald. Al die grachtjes zijn toch hetzelfde... "

Het ging om een foto die gemaakt was vanaf de Lage der A, met op de achtergrond de Der Aa-kerk. De vergissing leidt tot verontwaardigde reacties. "De toren van de der Aa-kerk is uniek. Dit is gewoon verbijsterend dom", schreef een twitteraar.

Tegelijkertijd klinken er positieve reacties uit Groningen. "Het mooiste sfeerbeeld van Amsterdam is een foto van Groningen. Ik beschouw het maar als een compliment!" De foto is in de online versie van het tijdschrift inmiddels aangepast.