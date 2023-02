Heitinga na gelijkspel tegen Union Berlin: "Wij kunnen gewoon veel beter"

John Heitinga vindt dat Ajax goed is weggekomen met het gelijkspel tegen Union Berlin. Hij geeft zijn ploeg dan ook een 'onvoldoende'.

"De ploeg heeft gestreden, maar we hebben denk ik niet het niveau aan kunnen tikken dat we willen", zei hij na afloop tijdens de persconferentie. "Maar dan ben je ook afhankelijk van de vorm van de dag van een aantal individuele spelers die normaal het verschil kunnen maken. (...) Wij kunnen gewoon veel beter."

Daar is Jurriën Timber het mee eens. "Ik weet dat spelers in ons team en wij als team beter kunnen dan vandaag. Dus vertrouwen is er wel genoeg."

Ajax heeft volgende week in Berlijn nog alle kans op de achtste finale in de Europa League, maar moeten volgens de Ajax-trainer dan wel veel beter spelen dan ze vandaag deden.