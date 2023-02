Chaos en wanbeleid leiden tot miljoenenverlies Schiphol in 2022

De aanhoudende chaos op Schiphol door grote personeelstekorten bij de beveiliging en wanbeleid van de directie, drukken de luchthaven opnieuw in de rode cijfers. Vorig jaar draaide Schiphol een verlies van 77 miljoen euro. Alleen al de pogingen om de puinhoop in de vertrekhallen te herstellen, kostten de luchthaven 120 miljoen euro extra.

Schiphol had kunnen profiteren van het sterke herstel van het vliegverkeer, maar was niet op tijd met het herkennen van de grote problemen die de luchthaven had kunnen zien aankomen. Vanuit de vakbonden, de politiek en de medewerkers zelf werd ruim op tijd gewaarschuwd voor chaos, als Schiphol de tekorten bij het personeel niet zou aanpakken.

"Er zullen hoogstens wat knelpunten zijn", voorspelde Benschop vorig jaar februari. Later in het najaar vertrok hij als topman, vanwege het gevoerde wanbeleid op Schiphol.

Ook zijn opvolger, interim-directeur Ruud Sondag, is er nog niet in geslaagd om het tij te keren: "Nooit eerder in de geschiedenis van Schiphol hebben we zoveel reizigers en luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld als in 2022. De geleverde inzet en het harde werken van iedereen bij Schiphol hebben niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen in het systeem. Daardoor hebben we niet de service kunnen bieden die we wilden."

Slecht hoofdstuk

"2022 zal onze geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk. Een hoofdstuk dat we niet vergeten en gebruiken om vanaf nu beter te presteren. Daar werken we hard aan. In 2022 zijn we gestart met het doorvoeren van structurele verbeteringen. Omdat we het beter moeten doen. En ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen", aldus Sondag.

Schiphol maakt na het weekend bekend hoeveel beperkingen er zullen gelden in de komende meivakantie. De luchthaven wilde eigenlijk vanaf eind maart geen grenzen meer stellen aan het aantal reizigers in de vertrekhal, maar kan door personeelstekorten bij de afhandelingsbedrijven de drukte in meivakantie toch niet altijd aan.