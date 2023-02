Meisje (17) bewusteloos geslagen op feest in AFAS Live

Een 17-jarig meisje is met een vuist in haar gezicht buiten bewustzijn geslagen tijdens de jaarwisseling, meldt de politie. Het gebeurde op een feest in de AFAS Live. De verdachte is een vrouw van begin 20 jaar oud.

Rond een uur of 3 's nachts is het meisje in het VIP-gedeelte in de AFAS Live buiten bewustzijn geslagen. Ze moet nog steeds behandeld worden aan het letsel in haar gezicht. Ook heeft ze mentaal last van de zware mishandeling.

De politie zoekt getuigen van het incident. De vrouw die verdacht wordt heeft lang, zwart haar en een licht getinte huidskleur. Ze is waarschijnlijk rond de 22 jaar.