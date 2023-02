Denk wil voetbaltoernooi met teams uit alle wijken tijdens Amsterdam 750 jaar

De fractie van Denk wil tijdens Amsterdam 750 jaar een voetbaltoernooi voor jongeren organiseren waarbij alle buurten in de stad tegen elkaar kunnen spelen. Het college is positief gestemd over de plannen en adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel.

Het plan van Denk is om een toernooi te organiseren waarin buurten onderling tegen elkaar voetballen om uiteindelijk de finale te bereiken. "Dan kroont zich uiteindelijk één buurt als de winnaar van de Champions League van Amsterdam", aldus Denk-fractievoorzitter Sheher Khan.

Wij-gevoel

Bij Khan, die het initiatiefvoorstel indiende, ontstond het idee vorig jaar. "We hadden net twee coronajaren achter de rug en dat is een hele zware tijd geweest voor de jongeren. Hun leven stond compleet stil, terwijl zij juist naar buiten moeten en mensen moeten leren kennen. Er was al een trend dat het collectieve gevoel zwakker werd, maar voor mijn gevoel heeft corona dat verergerd. Het is belangrijk dat we het wij-gevoel weer terugkrijgen, we hopen dat het met dit sportevenement kan lukken."

Khan maakte zelf als tiener een soortgelijk voetbaltoernooi mee wat door de stad werd georganiseerd. "Ik vond dat toen zo geweldig. Ik voelde mij enorm trots en was blij dat ze ook aan mij buurt dachten." Dat gevoel is iets wat volgens de fractievoorzitter nu hard nodig is. "Het is belangrijk dat wij aan de jongeren van nu laten zien dat wij ook aan hun denken." Een ander doel van het toernooi is om jongeren die nog niet lid zijn bij een voetbalclub te laten proeven van de sport en daarmee de drempel te verlagen.