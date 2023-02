Ajax organiseert na drie jaar weer Future Cup op De Toekomst

De laatste keer dat het toernooi op sportpark De Toekomst werd gehouden was in 2019. Op het toernooi, die voor jeugdteams van de leeftijd onder 17 is, speelde Ajax met onder andere Naci Ünüvar en Youri Regeer in het elftal. De Amsterdammers haalden de finale, maar verloren die met 2-0 van het Italiaanse Juventus.

Op het toernooi staan vaak de topclubs uit Europa - zoals Juventus, Arsenal, Bayern München, Liverpool, Paris Saint Germain en Barcelona -, maar ook talenten van profclubs buiten Europa krijgen een podium op het toernooi.

Nouri en De Ligt

Komend paasweekend, van 8 tot en met maandag 10 april, is het de elfde editie van het toernooi. Ajax wist vijf keer de prijs in de wacht te slepen. Ajacieden als Davy Klaassen, Abdelhak Nouri en Matthijs de Ligt werden ooit als beste spelers op het toernooi uitgeroepen.

De huidige Onder 17 van Ajax, geleid door trainer Yuri Rose, neemt het op tegen leeftijdsgenoten van zeven internationale clubs. Wie de tegenstanders zijn is nog niet bekend. De kaartverkoop voor het toernooi start op maandag 27 februari vanaf 12:00 uur.