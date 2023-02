Stad nl Toegangsdeur flat Buitenveldert al maanden stuk, bewoners gooien sleutels naar beneden

Sinds eind november kan de toegangsdeur van een flat aan Hols in Buitenveldert niet meer op afstand geopend worden. De deur handmatig openen met een sleutel kan nog wel. Daarom gooien bewoners hun sleutels al maanden vanaf de galerij naar bezoekers of pakketbezorgers.

Bewoonster Ans, die slecht ter been is, noemt het heel onhandig. "Zeker in deze tijd waarin je toch heel vaak voor je gemak dingen laat thuisbezorgen en soms ook afhankelijk bent van mensen die bij je thuiskomen." Het gooien van de sleutel werkt lang niet altijd, want sommige bezorgers verstaan geen Nederlands en snappen niet wat Ans bedoelt.

Quote "Het is bizar, want we betalen huur" Bewoner flat Buitenverldert

Ans en de andere bewoners hebben massaal aan de bel getrokken bij gebouwbeheerder. "Ik krijg ook wel een antwoord. Maar uiteindelijk is het niet het antwoord dat we willen, dat het opgelost wordt.", vertelt de buurvrouw van Ans. Een andere bewoner van het pand vindt het 'respectloos' dat ze gedwongen is een sleutel te gooien naar klanten die thuis langskomen. "Het is bizar, want we betalen huur."

