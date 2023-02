Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver: "Nieuw-West te lang verwaarloosd door gemeente"

Het gaat te vaak over de problemen als het over Nieuw-West gaat en ook heeft de gemeente het stadsdeel te lang verwaarloosd. Dat zegt stadsdeelvoorzitter Emre Ünver in AT5's Park Politiek. "Dat wat je een kwarteeuw hebt laten liggen, los je niet in twee jaar op."

Ünver vindt dat Nieuw-West te lang verwaarloosd is door de gemeente en de Rijksoverheid. "Anders bouw je niet dit soort achterstanden op. Ik was ooit als jongeman aan het participeren wat toen de Parkstaddeal heette. Ik dacht: de wereld wordt ons beloofd, alle wijken worden vernieuwd. Toen kwam de crisis en hoorde ik voor het eerst dat dit deel van de stad onder de zaaglijn kwam te zitten. Ik dacht: waar hebben ze het over? Een uiting daarvan zie je 20 jaar later bijvoorbeeld in de Wildemanbuurt, die had ooit vernieuwd moeten worden en toen waren er geen financiën meer. Ik vind dat de overheid daar echt iets heeft laten liggen."

Toch plaatst hij graag een nuance: "Ik vind wel dat er in de beeldvorming daar iets te vaak de focus op ligt. We kunnen hier hele mooie dingen doen, maar dat bereikt niet vanzelf de voorpagina. Als er ellende is, valt het mij op dat het vrij spontaan de voorpagina bereikt. Daar zit wel eens een disbalans in."

De stadsdeelvoorzitter pleit voor het herstellen van volkshuisvesting. "Ik ben blij dat ze in beweging komen, maar ben ook wel eens gefrustreerd geweest dat ze zeiden dat het geen schimmelwoningen zijn. Als mensen vijf minuten douchen en daarna vijftien minuten de hele badkamer met een handdoek moeten afnemen, dan klopt er iets niet. Je moet niet wachten tot moeders opstaan en foto's nemen van de schimmel om te erkennen dat het speelt. Vrienden en familie van mij wonen in deze woningen. Het is voor mij geen wereld waarvan ik foto's nodig had."

Ünver ziet dat er steeds meer aandacht is voor het stadsdeel. "Ik zie een gezonde beweging, maar ben wel van de lijn: ik moet het uiteindelijk allemaal maar zien. Wordt het tastbaar? Ik heb er goede hoop op. Het is een immense operatie. Dat wat je een kwarteeuw hebt laten liggen, los je niet in twee jaar op. Alle kleine beetjes helpen. Ik vind het ongelofelijk scheef dat juist de mensen die het minder hebben, in een sociale huurwoning zitten met een energierekening zitten die drie keer hoger is dan een gemiddelde Amsterdammer, omdat zo'n huis niet te verwarmen is."

Sloop nieuwbouw

Om de problemen te doorbreken is zelfs sloop en nieuwbouw nodig, zo bepleit de stadsdeelvoorzitter. "En dan vooral zorgen dat de bewoners die twee of drie generaties in zo'n woning hebben doorgebracht in een betaalbare en fatsoenlijke woning kunnen terugkomen. De mensen in Nieuw-West willen hetzelfde als de rest van de stad: een beetje fatsoenlijk wonen, goed bijliggende openbare ruimte, dat het veilig is en er genoeg voorzieningen voor jongeren in de buurt zijn, voor de kinderen, maar ook dat de ouderen ook niet geïsoleerd raken. Dat we allemaal gewoon een beetje fijn kunnen leven."

Ook spreekt Ünver in Park Politiek over hoe het preventief fouilleren in zijn stadsdeel misging. De politie viel een jongerencentrum binnen en fouilleerde daar, zonder bevoegd te zijn, de aanwezigen. Verder gaat het ook over perspectief: welke verwachtingen heeft de stadsdeelvoorzitter van het Masterplan Nieuw-West? Bekijk hieronder de hele uitzending.