Lichaam van overleden persoon gevonden in water bij Amstelhotel

In het water van de Amstel, vlakbij het Amstelhotel, is het lichaam van een overleden persoon gevonden. De hulpdiensten werden rond 15.00 uur vanmiddag gealarmeerd.

Lichaam gevonden in water bij Amstelhotel Inter Visual Studio

Lichaam gevonden in water bij Amstelhotel Inter Visual Studio

Lichaam gevonden in water bij Amstelhotel Inter Visual Studio

Lichaam gevonden in water bij Amstelhotel Inter Visual Studio

Lichaam gevonden in water bij Amstelhotel Inter Visual Studio

Lichaam gevonden in water bij Amstelhotel Inter Visual Studio

Lichaam gevonden in water bij Amstelhotel Inter Visual Studio

Lichaam gevonden in water bij Amstelhotel Inter Visual Studio

Een woordvoerder van de politie liet tegen het einde van de middag weten dat het lichaam nog altijd in het water ligt. Er wordt gewacht tot een arrestatieteam ter plekke is. Het team wordt ingezet om te voorkomen dat er bij het bergen eventuele sporen op het lichaam verloren gaan.

Of de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen, moet namelijk nog worden onderzocht. Ook is de identiteit van de persoon nog onbekend.