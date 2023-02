Rechter: Student die met vriendinnen in eigen appartement woont, moet daarmee stoppen

Een student mag van de rechter niet met haar twee vriendinnen in haar appartement in West wonen. De student werd in 2019 eigenaar nadat ze de woning van haar vader overnam. Haar vriendinnen zijn feitelijk huurders, zegt de rechter, en dat is in strijd met de wet.

Het appartement is onderdeel van een pand dat in 2018 werd gesplitst. Volgens de zogenoemde splitsingsakte moet een appartement volgens een bepaalde bestemming worden gebruikt. Ervan afwijken mag niet, tenzij de VvE van het pand ermee akkoord gaat.

Huurders of huisgenoten

Maar in dit geval doet de VvE dat niet. Sterker nog, de vereniging ging maakte bezwaar bij de rechter. Ze wijst op de huidige bestemming van de appartementen, waarin staat dat kamerverhuur niet is toegestaan.

De studenten zien zichzelf niet als huurders, maar als huisgenoten, waarvoor in de splitsingsactie een uitzondering bestaat. De vriendinnen betalen geen huur, zo zeggen ze zelf, maar doen alleen een bijdrage om de kosten te delen.

Vergoeding

Daar gaat de rechtbank niet in mee: "Het in gebruik geven van een deel van een appartement in ruil voor een vergoeding, zoals hier, is juridisch gezien een huurovereenkomst", zegt de rechter. "Dit is los van de vraag hoe de student en haar vriendinnen de situatie noemen en of er een schriftelijk contract is."

Ook vindt de rechter het niet aannemelijk dat de studenten huisgenoten in plaats van huurders zijn. "Dat zou betekenen dat een huisgenoot in feite ook een kamerhuurder kan zijn. Dat druist geheel in tegen de onmiskenbare bedoeling om kamerverhuur te verbieden en is daarmee dus onaannemelijk."

Dwangsom

De rechter oordeelt dat de studenten binnen drie maanden moeten stoppen met de huidige constructie. Voor elke dag na die termijn wordt een dwangsom van 250 euro opgelegd. De totale som kan oplopen tot maximaal 25.000 euro.