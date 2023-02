Drie gewonden bij aanrijding op Ookmeerweg, lachgastank gevonden

Bij een aanrijding tussen een auto en een taxi op de Ookmeerweg in Nieuw-West zijn vannacht drie inzittenden gewond geraakt. Een van hen, een 19-jarige jongen, liep ernstig letsel op.

De auto en het taxibusje kwamen rond 2.45 uur met elkaar in botsing op de kruising met de Etnastraat. Meerdere ambulances, de brandweer en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

De taxi vervoerde op het moment van het ongeluk geen passagiers. De 48-jarige bestuurder van de taxibus is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis.

In de auto zaten twee inzittenden, een 23-jarige bestuurder en 19-jarige bijrijder. Zij zijn ook aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De 19-jarige bijrijder heeft onder meer meerdere botten gebroken.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie is vannacht met een onderzoek gestart. "In de directe omgeving van het ongeval is een lachgastank aangetroffen", laat een politiewoordvoerder weten. "Het wordt onderzocht."