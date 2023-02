Eén week geen afvalinzameling, hoe vies wordt het? "Koningsdag, maar dan 2 weken lang"

Vandaag leggen drie afdelingen van de gemeente, waaronder Afval & Grondstoffen, één week het werk neer. Afvalbakken en vuilniscontainers worden niet geleegd, en de straten worden niet geveegd. Wat kan de stad doen om de overlast binnen de perken te houden? Op bezoek in Utrecht, waar eerder deze maand ook zo'n staking was, vroegen we naar de ervaringen en tips.

"Een teringzooi." Een Utrechtse man die iets buiten de binnenstad zijn hond uitlaat, windt er geen doekjes om. "Het waaide ook allemaal door de straten. En niemand raapt dat op dus je loopt tussen de bakjes friet."

Journalist Marc van Rossum du Chattel verslaat al ruim 32 jaar het nieuws in Utrecht. De troep in de straten deed hem nog het meest denken aan Koningsdag. "Maar dan gaan ze aan het einde van de dag aan het werk en is de stad in een paar uur schoon. En nu bleef het niet tot het centrum beperkt, maar was heel de stad smerig."

Eén week staken, twee weken troep

En die smeerboel was na het aflopen van de staking, die een week duurde, niet voorbij: dat duurde nog een volle week. "Want dat was natuurlijk niet in één dag opgeruimd."