Liveblog afvalstaking, dag 2: Afvalbergen blijven groeien

Naast dat buurtbewoners blaadjes ophangen of teksten opschrijven dat het vuilnis vooral binnen moet worden gehouden, verschijnen er in de stad ook oproepen om juist het vuil buiten te zetten. Op de Lijnbaansgracht staat op de grond een blaadje met de tekst: "Vuilnis binnenhouden verbergt het probleem. Wij steunen de staking."

Ook op een andere locatie in het centrum heeft iemand op een plank geschreven dat het 'fijn' is dat het vuilnis buiten is gezet. "Maak er maar een grote puinhoop van. Want de vuilnisophalers hebben gelijk, ze werken voor de volksgezondheid en verdienen meer loon", staat er op de plank.