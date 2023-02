Liveblog afvalstaking, dag 2: Kunstbeen gevonden tussen afval in Zuidoost

Maandagochtend: normaal het moment dat het afval opgehaald wordt in de binnenstad, maar vandaag bleef alles liggen. Het is het begin van de afvalstaking. Niet alleen bewoners en ondernemers hebben daar last van, ook bij de toeristen vallen de grote hopen afval op. Toch is er, ondanks de smerigheid, veel begrip in de buurt.