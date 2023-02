Stad nl Het kleinste park van Amsterdam is niet meer

Het kleinste park van Amsterdam is niet meer. Vanmorgen is het door buurtbewoners zelf aangelegde Laplacepark in de Watergraafsmeer met de grond gelijk gemaakt. "Het was in een kwartier tijd verdwenen."

In 2020 legden bewoners van de Laplacestraat in Oost hun eigen parkje aan op de stoep. Het Laplacepark. Om de stoep veilgier te maken voor de kinderen in de straat. "Hier vanaf de trap heb je een flinke blinde vlek om de hoek. Er komen met grote regelmaat en met hoge snelheid fietsers, scooters en zelfs zware motoren voorbij en dat is af en toe best gevaarlijk." Nu drie jaar later is het kleinste park van Amsterdam alweer verdwenen. De straat ligt helemaal open vanwege werkzaamheden. De riolering wordt vernieuwd en de gemeente zegt de straat breder, en de stoep smaller te willen maken. Hans Heuvelmans zag vanmorgen vanuit zijn raam hoe het Laplacepark - inclusief grote boom - met de grond geluk werd gemaakt. "In een kwartier tijd was het park verdwenen."

De bewoners wisten al langer dat de hele straat op de schop ging. "Op gegeven moment was ook duidelijk dat een aantal bomen hier in de straat zouden verdwijnen. Maar vanochtend bleek ineens dat het hele Laplacepark was verdwenen." Kleinste park van de stad nog kleiner? De buurt heeft nog geprobeerd de bomenkap tegen te houden, maar dat is dus niet gelukt. Hans is vastbesloten het Laplacepark opnieuw aan te leggen zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Maar dan mogelijk wel op een smallere stoep. "Dan wordt het waarschijnlijk het 'nog kleinere' park van Amsterdam. Maar er zal zeer waarschijnlijk een park terugkomen. Wanneer is onduidelijk want ze zijn nog wel een aantal maanden bezig hier. Maar in de zomer gaan we weer beginnen met de aanleg van een nieuw park."

