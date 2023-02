Amsterdam na één dag al vuilnisbelt: "Prehistorische praktijken"

Maandagochtend: normaal het moment dat het afval opgehaald wordt in de binnenstad, maar vandaag bleef alles liggen. Het is het begin van de afvalstaking. Niet alleen bewoners en ondernemers hebben daar last van, ook bij de toeristen vallen de grote hopen afval op. Toch is er, ondanks de smerigheid, veel begrip in de buurt.

Sinds vandaag staakt de afdeling Afval & Grondstoffen van de gemeente en laten zij het ophalen van afval een week links liggen. Dat was direct te merken in de binnenstad: maandagochtend lagen daar al bergen afval. Ondernemers uit de buurt, zoals de eigenaresse van een erotische boetiek, waren niet blij: "Het is inderdaad niet heel sexy, zo'n berg afval voor de deur. Zo gaat er niemand naar binnen." Een andere bewoner klaagt over 'prehistorische praktijken'.

Ook toeristen zijn teleurgesteld. "Het is echt smerig", aldus een Canadees. "Heel teleurstellend als je net uit een andere stad komt." Een Amerikaanse toerist is het hiermee eens. "Ik kom net uit Dubai, daar was het wél heel schoon."

Buurtbewoners hebben ook begrip voor de situatie. "Nu zie je wat een belangrijk beroep dit is. Zij ruimen onze shit op." Een ander voegt daaraan toe: "Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Wil je staken, dan moet je staken. Wil je poepen, dan ga je poepen."