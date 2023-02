Kale en Kokkie zijn het eens: strijd met Feyenoord is begonnen

Kale en Kokkie ontmoeten de cameraman vandaag op een bijzondere plek: Het Muiderslot. Het is niet Kale en Kokkie, maar Lord Kale en Lord Kokkie deze aflevering. De mannen bespreken de zege van Ajax op Sparta, de honderd goals van aanvoerder Dusan Tadic en de cruciale uitwedstrijd tegen Union Berlin.

Vooralsnog staat Ajax nu tweede en Feyenoord eerste in de Eredivisie, maar het begint erop te lijken dat de strijd tussen de twee ploegen nu echt is begonnen. Feyenoord won ook 'gewoon' hun wedstrijd dit weekend en het gat tussen de twee blijft daardoor drie punten. Toch hoeven Ajax-fans zich geen zorgen te maken, want Kokkie weet het zeker: "Ajax wordt gewoon kampioen".

Ajax gaat zich nu opmaken voor de cruciale wedstrijd tegen Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. En terwijl Ajax wist te winnen dit weekend heeft de ploeg uit Berlijn een dramatisch generale repetitie gehad. De Duitsers speelden gelijk tegen hekkensluiter Schalke 04. Het duel in Berlijn begint donderdag om 21.00 uur.