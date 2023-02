Romario T. vrijgesproken voor verwoestende cafébrand door molotovcocktail

De rechtbank heeft Romario T. vrijgesproken van betrokkenheid bij een brand in eetcafé de Nijl op de Amstelveenseweg in Zuid vorig jaar . Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de rechtszaak nog twee jaar cel tegen de man, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs dat T. betrokken was bij de brand.

Volgens de officier van justitie is het overduidelijk dat Romario T. verantwoordelijk is voor de brand. Het belangrijkste bewijs is volgens hem dan ook het DNA van de verdachte op de steen waarmee de ruit is ingegooid. Ook een telefoontje een kwartier na de brand in Zaandam is volgens de officier zeer verdacht. De telefoon waarmee is gebeld zat bij de aanhouding van T. in zijn jaszak.

DNA en telefoontje

"Dat het DNA van de verdachte op de steen is aangetroffen is weliswaar zeer verdacht, maar op zichzelf niet voldoende voor een bewezenverklaring", schrijft de rechtbank. "Wij kunnen niet vaststellen op welk moment of op welke manier het DNA van verdachte op de steen is terechtgekomen en dus ook niet of het DNA-spoor een daderspoor is."

Ook wijst de rechtbank op het feit dat ook het DNA van een ander persoon op de steen is aangetroffen: "Op de camerabeelden is echter maar één dader te zien (...). De dader kan dan immers ook de andere persoon zijn die DNA op de steen heeft achtergelaten.

De rechtbank gaat ook in op het - volgens justitie - 'verdachte' telefoontje. "Het staat niet vast dat T. dit telefoontje heeft gepleegd. Daarnaast blijkt uit het dossier niet dat er een verband is tussen de brandstichting en het telefoongesprek."

De brand

Begin september vorig jaar ontstond 's nachts een felle brand in het eetcafé aan de Amstelveenseweg. De brand, veroorzaakt door een molotovcocktail, verwoest de de zaak van Hamid. "Mijn bestaan is volledig beschadigd en ik ben alles kwijtgeraakt", laat hij tijdens de rechtszaak aan AT5 weten.

De rechtbank nam kort na de inhoudelijke behandeling van de strafzaak al een voorschot op de vrijspraak van de verdachte. 9 februari wordt Romario T. vrijgelaten. Dat deed de rechtbank omdat het waarschijnlijk was dat hij geen straf opgelegd zal krijgen óf dat de uiteindelijke straf korter of gelijk zou zijn aan de tijd die hij sinds zijn aanhouding vast zit.