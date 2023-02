Eerste officiële EK ooit van eeuwenoude sport calisthenics in de Rai

Atleten uit negentien Europese landen doen aankomend weekend mee aan het EK calisthenics in de Rai. De eeuwenoude sport, die lijkt op een soort krachttraining, wint aan populariteit onder jongeren. Het toernooi wordt voor het eerst officieel in Europees verband georganiseerd.

"Ik ben drie jaar bezig geweest", vertelt Paco Podunajec, die het toernooi organiseert vanuit de The Calisthenics Club. "Het heeft natuurlijk even stil gelegen door de lockdowns", aldus de voorzitter van de club. Juist door die lockdowns tijdens de pandemie werd calisthenics populair, omdat de sport gemakkelijk in de buitenlucht kan worden beoefend.

Calisthenics werd al in de tijd van het oude Griekenland door werd beoefend als voorbereiding op oorlogen en veldslagen, maar er worden pas sinds een aantal jaar internationale toernooien georganiseerd. Voor de sport is er vrij weinig nodig, voor de oefeningen heb je enkel je eigen lichaamsgewicht nodig.

Omdat calisthenics qua competitie nog klein is, valt er voor de beoefenaars weinig aan te verdienen. "Je krijgt er nog niet veel voor terug", vindt EK-deelnemer Angelo (18). Desondanks legt hij er in de voorbereiding zijn ziel en zaligheid in: "Heel tof dat het toernooi nu heel dichtbij is."