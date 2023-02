D66-partijleider Van Dantzig over aftredende Rijxman: "Vantevoren weet je nooit of je goed bent in politiek"

Het aftreden van wethouder Shula Rijxman is vooral een moedig besluit, dat zegt partijleider van de Amsterdamse D66 van Reinier van Dantzig. "Het is een dapper besluit als je tot het inzicht komt dat de rollercoaster van de politiek je niet past"

Of hij de periode van partijgenoot Rijxman als wethouder zelf succesvol vond, daar wilde Van Dantzig niet op ingaan. "Maar zij geeft in retrospectief aan dat ze niet de beste persoon is op die plek. Dat vind ik dapper, ik hou van mensen die zichzelf op de snijtafel leggen."

Wel zegt Van Dantzig dat er met Rijxman 'maandenlang' gesprekken zijn geweest tussen haar en de partij. "Allemaal ten doel samen om er samen een succes van te maken voor de stad."

Conclusie

"Zo'n beslissing valt altijd rauw op je dak, ook al kwam dit niet helemaal uit de lucht vallen. Maar goed, je weet voordat je de politiek instapt nooit of je er goed in bent. Dan vind ik het kans dat je tot de conclusie komt dat een ander persoon misschien beter bent."

Op de vraag of er fouten zijn gemaakt bij het aanstellen van Rijxman, antwoord Van Dantzig: "Het is niet zo dat ik dat bepaal, daar hebben we een commissie voor. Ik ben onderdeel van Democraten 66, het is nu aan ons om een ander te vinden, de zorg heeft aandacht nodig."