Toga's, Tour de France en gluren bij de buren: de Straten op de Amsteldijk

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag nemen we een kijkje op de Amsteldijk in Zuid.

We krijgen een kijkje op de prachtige woonark van Leo en Mirjam. En zo leren we: een woonark heeft een totaal andere inrichting dan een huis. Hij noemt het ook wel een: “Penthouse maar dan op het water”. Wie wil dat nou niet? Mirjam is vooral weg van het uitzicht vanuit de woonark “‘s Avonds zitten we echt naar een verlicht schilderij te kijken”. Leo is geen onbekende aangezien hij professioneel wielrenner is geweest en heeft deelgenomen aan de Tour de France.

Quote "‘s Avonds zitten we echt naar een verlicht schilderij te kijken” Mirjam

Bewoonster Hanneke woont al sinds 1975 op de Amsteldijk. Met een grote glimlach opent ze de deur en belanden we in een huis vol met rust op de drukke Amsteldijk. Hanneke vertelt tussen neus en lippen door dat haar huis zes verdiepingen heeft: “Mijn ex woont op de bovenste drie verdiepingen en ik zit hier beneden en mijn dochter zit in mijn huis hierboven”. Wat vindt Hanneke fijn aan Amsterdam? “Als het donker wordt kan je overal lekker naar binnen kijken”.

Quote “We hebben voor de ex-vrouw van Mandela een sjerp gemaakt” Helin

We eindigen de aflevering in een togawereld. Bewoonster Helin opent de deur van haar atelier waar ze handgemaakte toga’s maakt voor advocaten, professors en hele beroemde en invloedrijke mensen. “We hebben voor de ex-vrouw van Mandela een sjerp gemaakt” vertelt Helin. Ze heeft alles geleerd van haar leermeester Kazanci. Presentator Redouan mag zelfs een toga aandoen. “Mijn moeder zal trots op mij zijn, even snel professor van de universiteit van Groningen”.