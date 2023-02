Langer Pride-festijn kost Amsterdam ruim acht ton aan subsidies

Ruim twee keer zo lang, bijna drie keer zo duur. Het Amsterdamse college heeft flink wat geld over voor de unieke Pride die Amsterdam deze zomer te wachten staat. De opzet voor het komende jaar, met twee organisatoren en meer dan twee weken aan programmering, kost de stad ruim acht ton aan subsidies. Dat is 2,9 keer zoveel als in 2021.

Inter Visual Studio / Robby Hiel

Geen Pride Amsterdam, maar Queer & Pride Amsterdam. Het jaarlijkse festijn krijgt dit jaar twee opeenvolgende weken van feest en activisme, met twee strikt gescheiden agenda's en twee organisatoren. Het is een zwaar bevochten compromis, dat afgelopen december werd beklonken met het tekenen van een convenant tussen de gemeente en de twee organiserende partijen. Evenementenfonds De vraag was toen al wat dit zou gaan kosten. Met de bekendmaking van de subsidies voor de Amsterdamse evenementen wordt die vraag nu beantwoord. De stad is bereid om flink wat geld uit te trekken voor de nieuwe opzet. In het persbericht waarin wethouder Touria Meliani (GroenLinks) bekend maakt welke evenementen het meeste subsidies krijgen uitgekeerd, krijgt Stichting Pride Amsterdam (SPA) 250 duizend euro toegekend. Dat is op zichzelf geen verrassing: al jaren krijgt de stichting een kwart miljoen aan subsidie. Geen enkel ander evenement krijgt zoveel subsidie als de SPA.

Maar dit jaar komt er nog een tweede organisator bij: Stichting Queer Amsterdam, die de eerste helft van de Pride 2023 op zich zal nemen. Die krijgt net iets minder dan 125 duizend euro. Diversiteit Daar komt nog meer gemeentelijke subsidie bij voor de twee organiserende partijen. Want behalve uit het Evenementenfonds wordt er ook vanuit de afdeling Diversiteit subsidie toegekend aan beide organisatoren. "Vanuit de afdeling Diversiteit ontvangt stichting Queer Amsterdam, als nieuwkomer in de organisatie van dit evenement, een subsidie van 350.000 euro om haar plannen te verwezenlijken", staat in het persbericht. En ook de Stichting Pride Amsterdam krijgt een diversiteitssubsidie: 100.000 euro.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen