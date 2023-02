Tramhalte Strawinskylaan op de schop: “Ik kon de bus niet vinden"

Op Station Zuid wordt de tramhalte op de Strawinskylaan aangepakt. De veranderingen moeten zorgen voor meer ruimte en comfort voor de reizigers. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Harold Topper over de werkzaamheden en welke gevolgen deze hebben voor de reizigers.

Beide tramperrons van de halte worden verbreed. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor reizigers aan de Strawinskylaan. Verder is de tramhalte straks vanaf twee kanten bereikbaar. “Voorheen was het alleen mogelijk de halte vanaf één zijde te bereiken, vanaf de kant van het Zuidplein, nu maken we het mogelijk om de halte van zowel beide kanten te kunnen verlaten als te bereiken”, legt Topper uit. Hiervoor wordt er een extra oversteekplaats voor voetgangers gemaakt. Daarnaast wordt er een extra tramhokje op het noordelijke perron geplaatst, aan de kant van het Prinses Amaliaplein.

Wegwerkers die we spreken vinden het fijn werken op de Zuidas. “Het is heel leuk en we hebben veel bekijks. Het is tegelijkertijd ook weer een uitdaging. We moeten met veel dingen rekening houden. Veiligheid staat altijd voorop.” De werkzaamheden die nu nog op de planning staan zijn vooral het asfalteren van de zuidelijke rijbaan van de Strawinskylaan ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats en de afrondende werkzaamheden, zoals het verwijderen van de tijdelijke taxistandplaats.

Ondanks de werkzaamheden, is het zoals gewoonlijk druk op de Strawinskylaan bij Station Zuid. De reacties van reizigers zijn positief: “We willen natuurlijk allemaal minder verkeer van auto’s, motoren, enzovoort. Meer ruimte voor de reizigers lijkt mij een prima idee”, zegt een voorbijganger.