Taxichauffeurs protesteren opnieuw bij hoofdkantoor Uber

Een groep taxichauffeurs heeft de Mr. Treublaan vanmiddag zo'n twee uur lang geblokkeerd. Het gaat om chauffeurs die voor Uber rijden. Het hoofdkantoor van het Amerikaanse bedrijf bevindt zich in de straat. De chauffeurs eisen als zelfstandige te worden behandeld, met vergoedingen die daarbij horen, of in dienst te worden genomen.

Vanaf 16.00 uur stonden er zeker tientallen taxi's stil op de straat, die vanaf het Julianaplein werd afgezet. "We gaan niet weg voordat we een reactie van Uber hebben", zei een Uber-chauffeur eerder vanmiddag tegen AT5, maar de stoet is rond 18.00 uur toch in beweging gekomen. Volgens de chauffeur is de actie daarmee nog niet voorbij. De chauffeurs rijden op dit moment toeterend door de stad. Door de staking is het druk op veel wegen in de omgeving van de Mr. Treublaan, zoals de Wibautstraat.

Twee weken geleden protesteerden Uber-chauffeurs ook. Dat protest, georganiseerd door de FNV, begon op het NDSM-terrein. Ook toen verplaatsten de chauffeurs zich daarna naar de Mr. Treublaan. Daar wilden de actievoerders het eisenpakket aan de directie overhandigen, maar die liet zich niet zien.