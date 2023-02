Gemeente geeft toch vergunning voor hotel in 'Gat van de Kinkerbuurt'

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend aan de projectontwikkelaar die een longstayhotel wil bouwen op de hoek van de Jan Pieter Heijestraat en de Borgerstraat. Het is het zoveelste hoofdstuk in de soap rondom het zogenoemde 'Gat van de Kinkerbuurt', maar als het aan actiecomité Longstay No Way ligt niet het laatste.

In juni 2014 al werd de aanvraag voor de vergunning gedaan. Wat volgde was een jarenlang getouwtrek tussen de projectontwikkelaar, de gemeente en buurtbewoners. Aan die juridische strijd leek in 2020 een einde te komen toen de gemeente de vergunningsaanvraag weigerde. Maar in juni 2022 oordeelde de Raad van State dat dit besluit op verkeerde grond was genomen. De procedure rond de aanvraag moest daarom opnieuw worden opgestart.

"We hadden het echt liever anders gezien, maar de gereeschapskist was leeg"

Het stadsdeel toetste de aanvraag daarom opnieuw aan het geldende beleid. 'In dit geval heeft die toetsing uitgewezen dat het ingediende bouwplan past binnen alle relevante beleidskaders en dat een (appartementen)hotel is toegestaan', schrijft Thomas Hermans (portefeuillehouder Bouwen en Wonen) van stadsdeel West daarover aan de leden van de stadsdeelcommissie. 'Daarom heeft het dagelijks bestuur geen andere optie dan de vergunning te verlenen.'

Hotelstop

Zoals uit die woorden al blijkt, is het stadsdeel zelf ook niet gelukkig met die uitkomst. "We hadden het echt liever anders gezien", zegt een woordvoerder van het stadsdeel tegen AT5. "Maar de gereedschapskist was leeg. We hebben alles onderzocht en bekeken, maar de enige optie was het verlenen van die vergunning." Sinds 1 november 2021 geldt er een algehele hotelstop in onder meer stadsdeel West. "Maar de Raad van State heeft besloten dat de aanvraag onder het oude beleid valt", zegt de woordvoerder.

"Ik vind het eigenlijk schandalig", reageert Henk van Dijk van actiecomité Longstay No Way. Hij zet zich al zo'n acht jaar in tegen de komst van een longstayhotel op het braakliggende stuk grond. Als het aan hem ligt komen er gezins- en ouderenwoningen, maar dat lijkt nu dus ver weg.