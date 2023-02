Auto vliegt in brand op de Prinsengracht

Een auto in het centrum heeft vanavond enige tijd in brand gestaan. Dat gebeurde rond 21.45 uur op de Prinsengracht ter hoogte van de Vijzelgracht.

"Wij zijn rond die tijd gealarmeerd met als melding dat er een auto in brand stond", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Toen we aankwamen woedde er een behoorlijke brand in de auto. We konden die vervolgens gelukkig vlot blussen." Onduidelijk is nog hoe de brand ontstond.



De Prinsengracht was enige tijd gedeeltelijk afgezet, ook trok de brand veel bekijks van voorbijgangers en omwonenden. Van meerdere van hen kreeg AT5 filmpjes toegestuurd: