Stad nl Soms ranzig maar ook fijn en charmant: de Straten op de Rozengracht

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Rozengracht, een drukke verkeerstraat, maar toch een plek waar mensen rustig kunnen wonen.

De 83-jarige Hein woont direct aan de drukke Rozengracht, maar hij ervaart die drukte niet zo. Hij heeft genoeg meegemaakt in zijn lange carrière als componist, waar hij heeft samengewerkt met grote beroemdheden. “Pavarotti was een moeilijke man, maar ja hij kon natuurlijk heel mooi zingen, maar hij was niet zo heel erg sociaal vond ik.”

Quote "Pavarotti was een moeilijke man, maar ja hij kon natuurlijk heel mooi zingen, maar hij was niet zo heel erg sociaal vond ik." Hein

Vervolgens gaan we langs bij Arlette, die in de nok woont van de voormalige Bols fabriek. Arlette is onderdeel van het comité Bewonersgroep Rozengracht. Samen komen zij op voor de bomen die in de straat staan, want de gemeente had aangekondigd ze allemaal te willen rooien. “Het is best een ranzige straat af en toe, maar de bomen maken het charmant en maken het fijn.” Arlette en de bewonersgroep hebben met succes de bomen kunnen verdedigen, op één na.

Quote “Het is best een ranzige straat af en toe, maar de bomen maken het charmant en maken het fijn.” Arlette

Harald woont ook in de voormalige Bolsfabriek. Hij heeft het gebouw in 1981 gekraakt en heeft nu een ruimte van 240 vierkante meter. Hij is een internationaal geprezen kunstenaar die heeft samengewerkt met een aantal beroemdheden zoals Joost Zwagerman en Freddy Heineken, en hij wordt de wereld rondgevlogen om zijn kunst tentoon te stellen en workshops te geven. Toch koos hij ervoor om zich te vestigen in Amsterdam. “Ik heb hele lange periodes in het buitenland gewoond […] elke windhoek eigenlijk, maar dit is gewoon een hele goede basis om te werken.”

Quote “Ik heb hele lange periodes in het buitenland gewoond […] elke windhoek eigenlijk, maar dit is gewoon een hele goede basis om te werken.” Harald