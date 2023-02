Gemeente sluit twee winkels in binnenstad vanwege overtreden bestemmingsregels

In het centrum zijn twee winkels gesloten door de gemeente omdat zij de regels van het bestemmingsplan hebben overtreden. De overtredingen kwamen aan het licht nadat de gemeente, vanwege klachten uit de buurt, controles had uitgevoerd. De ondernemers kregen de kans om hun bedrijfsvoering aan te passen, maar wisten dit niet goed genoeg te doen.

Het gaat om een winkel in de Torensteeg, tussen het Singel en de Spuistraat, en om een winkel in de Prinsenstraat, tussen de Prinsengracht en Keizersgracht.

Detailhandel als horecalocatie

De locatie van de winkel in de Torensteeg is bestemd voor detailhandel, wat betekent dat er alleen goederen verkocht mogen worden. Bij controles van de gemeente bleek dat de winkel eten verkocht wat binnen opgegeten kon worden aan tafels.

De ondernemer werd gewaarschuwd dat hij het assortiment moest aanpassen en de tafels en stoelen moest verwijderen. Laatstgenoemden werden weggehaald, maar het assortiment paste de ondernemer niet aan.

Souvenirwinkel en minisupermarkt

Ook het pand in de Prinsenstraat is bestemd voor de detailhandel. De winkel die daar zat werd echter gebruikt als souvenirwinkel, minisupermarkt en headshop. Daarnaast waren er ook te veel souvenirs in de winkel aanwezig, dat mag maximaal maar 5 procent van alle goederen zijn. De ondernemer moest zijn assortiment aanpassen, maar deed dat ondanks de meerdere waarschuwingen niet.

Beide ondernemers kunnen bij de gemeente een plan aanleveren over hoe zij hun zaak weer volgens de regels gaan inrichten en uitbaten. Als de gemeente het vertrouwen heeft dat de ondernemers zich aan de bestemmingsregels gaan houden, mogen zij weer hun winkels openen.