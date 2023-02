Wooncrisis: Compilatie deel 2

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doen de Provinciale Staten eigenlijk? Wat doen ze voor jongeren? En heeft het voor nut om te stemmen? In What's Next onderzoeken jonge makers Laura, Daan, Lisa en Jobeleen wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en de provincie Noord-Holland. In deze compilatie laat Nugah Shrestha, het brein achter het Instagram-account @politieke_jongeren, zijn stem horen. Ook spreken we Hessel die al jaren op zoek is naar een geschikte woning, en gaat Lisa op blinddate langs het IJ.