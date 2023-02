Gemeente wordt eigenaar Jaap Edenbaan en kondigt renovatie aan

De gemeente wordt eigenaar van de Jaap Edenbaan. Dat laat wethouder Sofyan Mbarki weten in een brief aan de gemeenteraad. Met de overname zal de 400-meterbaan dit jaar nog worden gerenoveerd. De organisatie achter de Jaap Edenbaan was zelf altijd eigenaar, maar wordt nu huurder en exploitant.

De gemeente en de Jaap Edenbaan waren al langer in gesprek over een eventuele overname en renovatie. Mbarki maakte in december al bekend dat de gemeente eigenaar wilde worden van de schaatsbaan. Met het oog op de hoge energiekosten zou het ervoor moeten zorgen dat de gemeente 'meer sturingsmogelijkheid' krijgt, aldus de wethouder. Voor het college was overname daarom een voorwaarde voor een investering in de renovatie.

Duurzaam

De Jaap Edenbaan wil de 400-meterbaan al jarenlang renoveren. Volgens de gemeente wordt de nieuwe schaatsbaan ook een stuk duurzamer. Zo worden de koelleidingen onder het ijs in verschillende zones opgedeeld, zodat de temperatuur van het ijs beter op maat bestuurd kan worden.

Ook moeten er duurzame koelinstallaties komen die gebruik van maken van schraapijs. De restwarmte die daarbij vrijkomt, wordt dan weer gebruikt voor verwarming van de gebouwen op het complex.

Krap bij kas

"We willen de schaatsbaan graag als unieke publieke voorziening behouden voor de stad", zegt Mbarki. "Daarom investeren we in de renovatie en verduurzaming. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat schaatsen betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk is én blijft voor iedere Amsterdammer.”

In de brief schrijft Mbarki dat de gemeente als eigenaar de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de baan beter gaat controleren. Dat heeft te maken met de financiële positie, die volgens de wethouder 'beperkt' is. Omdat het energiecontract van de Jaap Edenbaan bijna afloopt en de kosten op dat gebied volgend jaar waarschijnlijk hoger uit zullen vallen, houdt de gemeente er rekening mee dat er vanaf volgend jaar een exploitatietekort ontstaat.

Hoewel de exploitatie primair een verantwoordelijkheid is van de Stichting zelf, is de verwachting dat zij dit tekort niet zelf kunnen bekostigen", schrijft Mbarki. "Daarom heeft het college een aantal beheersmaatregelen getroffen om deze risico’s zoveel als mogelijk te voorkomen."