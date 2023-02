Steekincident in Nieuw-West, verdachte aangehouden

In Nieuw-West is vanmiddag iemand neergestoken. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde rond 16.35 uur op de Nierkerkestraat in Osdorp. Het slachtoffer werd even later opgevangen door ambulancepersoneel. Hij was op dat moment aanspreekbaar en is ter plekke nagekeken.

Enkele minuten na het incident kon de politie in de omgeving een man aanhouden die ervan verdacht wordt te hebben gestoken. De toedracht van het incident is nog onduidelijk.