Grote stroomstoring in Amsterdam en Diemen, stadsdeelloket Zuidoost urenlang gesloten

In Diemen en Amsterdam zaten deze ochtend honderden tot duizenden huishoudens zonder stroom. De stroomstoring werd voor een groot deel in de loop van de ochtend opgelost. Ook werd het stadsdeelloket in Zuidoost door de stroomstoring gesloten.

Volgens Liander trof de stroomstoring de huishoudens met de postcodes 1102, 1111 en 1112. In totaal ging het om zo'n 43 straten die zonder stroom zaten. De monteurs konden de meeste storingen rond 10.00 uur verhelpen. De laatste storing werd rond 11.45 uur opgelost. Rond 15.45 uur liet de gemeente weten dat het stadsdeelkantoor in Zuidoost weer open kon.

Een woordvoerder laat weten dat de stroomstoring veroorzaakt werd door werkzaamheden vlakbij de McDonald's aan de Gooiseweg. "Door het rooien van een boom, zijn er diverse kabels geraakt. Met als resultaat dat er dus 2.173 huishoudens in Amsterdam, bij de Bijlmerdreef en Diemen zonder stroom zaten."

Meerder storingen

Vandaag zijn er meerdere stroomstoringen in Amsterdam. "Deze hebben niets met elkaar te maken", vertelt de woordvoerder. "Veel stroomstoringen stonden al op de planning, daar kregen bewoners van tevoren een brief over."

Afgelopen maand waren er ook al twee stroomstoringen in Amsterdam. Toen zaten er zo'n 1.100 woningen rond de Sloterplas in Nieuw-West een avond in het donker. Ook waren er in Bos en Lommer en het Oostelijk Havengebied stroomstoringen. Het ging toen in totaal om 2.000 huishoudens.