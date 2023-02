Belofte: aantal flexwoningen voor spoedzoekers loopt op tot boven 5000

Ruim 5000 spoedzoekers in de Metropoolregio Amsterdam kunnen komende jaren terecht in een nieuwe flexwoning. Vooral gevluchte Oekraïners, economisch daklozen en starters op de woningmarkt krijgen voorrang. Het enorm tekort aan sociale huurwoningen wordt hiermee deels opgelost, beloven zeven gemeenten en woonminister Hugo de Jonge.

De zeven gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en Hugo de Jonge hebben vanmiddag in Ouder-Amstel schriftelijk vastgelegd dat er zo snel mogelijk tot 5400 flexwoningen worden gebouwd.

Zij tekenden een overeenkomst waarin ze verklaren dat ze zich 'tot het uiterste inspannen' om de meeste van deze nieuwe noodwoningen voor eind 2024 bewoonbaar te maken. Dat betekent onder meer dat bouwprocedures worden versneld. De gemeenten leggen zich er echt op vast dat de woningen komen, stelt een woordvoerder van Metropoolregio Amsterdam. Het rijk stelt 14 miljoen euro beschikbaar om de bouw te versnellen.

Per gemeente verschilt het voor wie de tijdelijke huizen zijn bedoeld. Daar moeten in veel gevallen de gemeenteraden ook nog over beslissen. Het kan voorkomen dat een groot deel van de flexwoningen, zoals 540 in Ouder-Amstel, ook bedoeld zijn voor spoedzoekers van buiten de gemeente.