Voortvluchtige tbs'er Sherwin W. opgepakt in Spanje

De voortvluchtige tbs'er Sherwin Benshomin W. (27) is opgepakt in Spanje. W. ontsnapte vorig jaar uit een tbs-kliniek in Nijmegen. De vluchtauto werd destijds in Amsterdam aangetroffen, waardoor ook de politie hier opriep om naar W. uit te kijken.

Op 21 juni van het afgelopen jaar ontsnapte W. samen met een andere tbs'er, Luciano D., uit de Pompekliniek in Nijmegen. Met een slijptol maakten onbekenden een gat in de omheining van de kliniek, waarna de twee in een auto stapte. Die auto werd vervolgens aangetroffen in Amsterdam, maar zonder de twee tbs'ers.

Dodelijk slachtoffer

W. werd in 2019 veroordeeld voor een dubbele afpersing en een gewapende overval, waarbij een van de slachtoffers overleed. Onder meer in AT5's opsporingsprogramma Bureau 020 werden een paar dagen na hun ontsnapping beelden van de twee verspreid.

D. werd op 30 juni opgepakt op de A12 bij Den Haag, maar W. wist al die tijd uit de handen van de politie te blijven. W. is aangehouden in Murcia na een actie waarbij het Nederlandse en Spaanse Fugitive Active Search Team (FAST) betrokken waren. Tijdens de intensieve zoekactie naar W. werkte de politie ook samen met onder meer de Duitse en Belgische politie. Het OM gaat Spanje vragen om W. over te leveren aan Nederland.