Stand-up comedy night voor en door UvA-studenten: "Zo'n grote zaal is intimiderend"

Een avond vol studentenhumor: in de Boom Chicago kwamen deze week meer dan 350 studenten bij elkaar voor een stand-up comedy night. De avond is georganiseerd voor en door studenten van de UvA. Voor veel van de de UvA-comedytalenten was het de eerste keer optreden op zo'n groot podium.

Maar liefst zes internationale studenten van de UvA durven het aan om het podium op te stappen. De grappen gaan voornamelijk over het zijn van een internationale student in Amsterdam. Precies dat is hetgeen waardoor het evenement zorgt voor saamhorigheid, aldus een van de bezoekers. "Omdat alle grappen in het Engels zijn, kunnen we er ons allemaal mee identificeren. Alles is toegespitst op studenten en dus kunnen we ons er allemaal in herkennen."