Stadsdeelvoorzitter Noord: "Betere verbindingen over het IJ voorwaardelijk voor woningbouw"

Nieuwe verbindingen over het IJ, de bruggen en een tunnel, zijn een voorwaarde om de enorme bouwopgave in Noord aan te kunnen. Dat zegt stadsdeelvoorzitter Noord Brahim Abid (PvdA) in AT5's Park Politiek. "Hopen? Ze zijn gewoon nodig." Het project 'Sprong over het IJ' is één van de projecten die door het college wordt heroverwogen nu het met de voorjaarsnota vanwege beperkte financiële middelen keuzes gemaakt moeten worden.