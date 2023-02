Slachtoffer en verdachte steekpartij in Noord zijn minderjarige jongens

Het slachtoffer en de verdachte van de steekpartij gistermiddag op Watermolen in Noord zijn minderjarige jongens. Dat meldt de politie vandaag. De twee zijn bekenden van elkaar. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar.

De steekpartij vond gisterenmiddag rond 16.30 uur plaats in een trappenhuis van een flat in Noord. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer verloor veel bloed en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De minderjarige moest geopereerd worden, maar is voor nu buiten levensgevaar.

Volgens een woordvoerder van de politie waren het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar. Wat de onderlinge relatie was, is niet bekend.

Kort na het incident is de verdachte aangehouden en naar het cellencomplex gebracht. De exacte aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk. De politie doet nu onderzoek.