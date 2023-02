Alles voor de beste plek: fans urenlang in de rij voor Lewis Capaldi

Matjes, klapstoelen, dekens en urenlang wachten. Fans van Lewis Capaldi doen er alles aan om een goed plekje bij het podium te bemachtigen. Capaldi scoorde megahits als 'Someone you loved' en 'Before you go'. Vanavond treedt de Schot op in de Ziggo Dome.

Al vanaf 6 uur vanochtend kwamen de eerste fans naar de Ziggo Dome om in de rij te staan voor Lewis Capaldi. De zanger staat vanavond in de Ziggo Dome voor zijn 'Broken by Desire to be Heavenly Sent Tour'. Met passie en toewijding wacht zijn aanhang urenlang om vanavond oog in oog te staan met hun idool.

Steeds vaker verzamelen fans zich uren van tevoren bij de concerthal om zo dicht mogelijk bij de artiest te komen. Afgelopen zomer vertelde de directeur van de Ziggo Dome aan AT5 dat de rijen vooral ontstaan bij artiesten met een jonge fanclub. ''Het is de romantiek van het samen wachten op hetzelfde.'' Bij de concerten van de sterren Dua Lipa, Billie Eilish en Harry Styles kwamen fans zelfs dagen overnachten. Omdat er gisteren een ander concert in de Ziggo Dome was, was overnachten voor de fans van Capaldi geen optie.