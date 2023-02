Mars tegen leegstand toch door Kalverstraat, ME 'splitst' groepen

Op beelden is te zien dat agenten een deel van de demonstranten tegenhielden. Vervolgens werd er vanuit de groep teksten als 'politie, politie, staatsterroristen', geroepen. Het lijkt erop dat het om een groep ging die zich aan wilde sluiten bij een andere groep, waardoor er meer dan 400 demonstranten als een groep tegelijk dreigden te lopen. De situatie is inmiddels weer rustig.

Vooraf was afgesproken dat de demonstranten alleen in groepen van 400 door de straat mochten lopen, met een totaal maximumaantal van 2000. De organisatie besloot vanwege die voorwaarde om een andere route te nemen, maar kwam daar vanmiddag toch op terug.

Tijdens het protest op de Dam waren er een paar honderd demonstranten aanwezig. De organisatie schreef in een aankondiging op de eigen site dat eerdere demonstraties de afgelopen jaren nog niets veranderden. "Het aantal dak- en thuisloze mensen is niet afgenomen, de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is niet toegenomen en miljoenen huurders leven nog iedere dag met de gevolgen van veel te dure, tijdelijke contracten in de vrije sector."

Er zijn een paar honderd demonstranten aanwezig. De organisatie schreef in een aankondiging op de eigen site dat eerdere demonstraties de afgelopen jaren nog niets veranderden. "Het aantal dak- en thuisloze mensen is niet afgenomen, de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is niet toegenomen en miljoenen huurders leven nog iedere dag met de gevolgen van veel te dure, tijdelijke contracten in de vrije sector."

Volgens de organisatie staan er in binnensteden 'talloze panden leeg, ten behoeve van grote retailbedrijven en vastgoedbeleggers'. "Een grove schande. Men kan maar één conclusie trekken: massaal demonstreren blijkt onvoldoende, en er is dus meer verzet nodig. Veel meer."

Kalverstraat

Op de Dam vinden verschillende toespraken plaats. De organisatie wilde daarna door de Kalverstraat lopen, maar dat plan werd afgeblazen omdat de organisatie niet aan de voorwaarden van de gemeente wilde of kon voldoen. Zo mochten er in totaal maximaal 2000 demonstranten door de winkelstraat lopen. In plaats van de Kalverstraat had de organisatie het Rokin uitgekozen voor de mars.

Er is relatief veel politie aanwezig. Ook vliegt er een drone van de politie. De Mobiele Eenheid leek de Kalverstraat uit voorzorg te blokkeren, maar rond 14.00 uur bleken demonstranten toch door de Kalverstraat te gaan lopen. Ze mogen van de politie in groepen van maximaal 400 demonstranten door de winkelstraat lopen.