Met Douwe Bob het water op: "Het dak gaat eraf, reken maar"

De stad is een nieuw feestje rijker met het bootfeest van de Douwe Bob. Onder het genot van live muziek, een drankje en een hapje wordt er gevaren over het IJ. AT5 ging mee tijdens het openingsweekend.

Er is op de boot plek voor een man of honderd en natuurlijk zijn dat stuk voor stuk fans van Douwe Bob. De sfeer zit er dan ook al snel in. "Douwe, de boot, de band, Amsterdam. Ik vind het allemaal fantastisch", laat iemand weten.

Een andere enthousiaste bezoekster staat haar bij: "Wat zo mooi is, is dat het is bijna een privéconcert is met zowel bekende artiesten als onbekende artiesten".