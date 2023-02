Klaassen heeft naast voetbal nog meer talent: "Ik ga geen piano spelen tijdens kampioensfeest"

Na de uitschakeling tegen Union Berlin afgelopen donderdag was Ajax gebrand op eerherstel. De wedstrijd verliep moeizaam, en dat zag ook John Heitinga. "Er is één ding dat telt en dat is gewoon winnen. Maar deze kwam wel van ver, moet ik zeggen." Desondanks is Heitinga blij met de behaalde winst en trots op de spelers. "We zijn hartstikke blij met de overwinning."

Bij Vitesse kopte Marco van Ginkel hard raak uit een corner van Manhoef: 1-0. Ajax liet zich niet van de wijs brengen en scoorde 1-1 via Davy Klaassen. De Mexicaan kopte een corner van Dusan Tadic in het doel: 1-2. Het duurde daarna vrij lang voor er noemenswaardige kansen werden gecreëerd.

Met de winst van vandaag in zak, praat Ajax ook over het mogelijke kampioenschap. "Als we kampioen willen worden, dan moeten we winnen. Elk gelijkspel, is een verliespartij voor ons. Van het willen, zul je een moeten moeten maken", waren de woorden van Heitinga.

Klaassen hoopt dat het team daar uiteindelijk op het Museumplein mag staan. "Piano spelen ga ik niet doen, misschien ooit als ik wat beter ben", lacht hij.