Kaart laat zien: prijsplafond helpt vaak niet tegen torenhoge energierekening

Stoken blijft ondanks een prijsplafond nog steeds te prijzig, juist voor veel mensen met een smalle beurs. De bedoeling van die maximumprijs op energie is het beschermen van kwetsbare huurders. Op een nieuwe kaart van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is op postcodeniveau te zien dat mensen in wijken met veel sociale huurwoningen toch moeten rekenen op torenhoge energierekeningen.

De kaart is bedoeld om erachter te komen 'waar de mensen zitten die echt in de financiële problemen komen ondanks het prijsplafond', vertelt Edwin Oskam, projectmanager Duurzaamheid van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hij is opdrachtgever van de kaart. "Door de data van Liander te koppelen aan postcodes kunnen we inzichtelijk maken waar de echte pijn zit." Gemeenten en corporaties kunnen nu gaan kijken op straatniveau waar verduurzaming van de sociale huurwoningen het hardst nodig is.

Gaat de maatregel zijn doel dan voorbij? De Woonbond vindt van wel. "Het prijsplafond is voor veel mensen geen oplossing voor de hoge energierekening", reageert een woordvoerder. Verduurzaming, zodat het verbruik omlaag gaat, is dat volgens de bond wel.

Op de kaart valt het op dat in sommige wijken, zoals de Boerhaavewijk in Haarlem, nog postcodegebieden zijn waarin (veel) meer energie wordt verbruikt dan het ingestelde plafond van 1.200 m3. Dat betekent dat deze huizen alsnog de omhooggeschoten prijs moeten betalen voor een deel van hun energie.

Een van de plekken die opvallen op de kaart, is het Proveniershof in Edam. Op deze plek stookt men twee keer zoveel als het prijsplafond van 1200 kubieke meter gas. Huurster Annabelle van een van de hofjeswoningen vertelt dat ze het daar eigenlijk altijd koud heeft vanwege de tocht. "Alsof ik op een terras zit"

In het geval van huurster Annabelle is een oplossing nog niet in zicht. Het bestuur van het Proveniershuis kan niet aangeven wanneer er een oplossing komt tegen de tocht.

Energielabels

Het voorbeeld van Schalkwijk geldt ook voor postcodes in Poelenburg in Zaandam. Volgens de Woonbond kan dat te maken hebben met de energielabels van sommige woningen in deze wijken: er staan daar bijvoorbeeld veel appartementen (vaak sociale huurwoningen) met energielabel E. Dat label is op twee na het minst zuinig.

Het is de bedoeling dat vanaf 2030 geen enkele huurwoning meer energielabel E of lager heeft. Woningcorporaties zijn al bezig met grote renovatieprojecten. Maar of de huurders daar nu wat aan hebben, is de vraag. "Er zijn huurders die te horen krijgen dat hun woning pas over vier jaar op de planning staat om verduurzaamd te worden", aldus de Woonbond. "Zij hebben tot die tijd een enorm hoge energierekening, die maar gedeeltelijk gedempt zal worden door het energieprijsplafond."

Vertekend beeld

Op basis van deze kaart is volgens de bond niet te zeggen welke woningen precies verduurzaamd moeten worden. De data kan sowieso een vertekend beeld opleveren, zeggen ze, omdat het alleen iets zegt over postcodes en niet over individuele adressen.