De Jordanese radiomaker Opera Pietje is overleden

Operakenner en radioprogrammamaker Piet Bos is zondag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie via Facebook weten. Bos, ook wel bekend als Opera Pietje, presenteerde jarenlang een radioprogramma met opera en belcantomuziek.

"Vol trots kijken wij terug op zijn mooie jaren als entertainer, vader, (over)grootvader, broer & vriend", schrijft de familie.

In 1936 werd Piet Bos in de Jordaan geboren, een plek waar hij zijn hele leven bleef wonen. Al in zijn kindertijd begon hij met het verzamelen van operamuziek. Onder de naam 'Opera Pietje' verwierf Bos landelijke bekendheid. Hij werd gezien als een specialist op het gebied van opera en belcanto.

Klassiek radioprogramma

In het jaar 1970 begon Bos voor het eerst als 'etherpiraat' zijn favoriete aria's te draaien. Een paar jaar later, in 1984, leverde hem dat een eigen programma bij de STAD Radio Amsterdam en later RTV Noord-Holland op. Elke eerste zondag van de maand maakte hij daar een klassiek radioprogramma. Na 25 jaar nam Bos in 2013 afscheid.

Piet Bos kwam voor in een aflevering van het AT5-programma Geluk! uit 1996.