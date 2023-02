Door raket verwoeste ambulance op de Dam: "Moeilijk te beseffen"

Midden op de Dam staat een ambulance vol gaten. De ambulance is in de Oekraïense regio Charkiv door een Russische raket verwoest. De stichting Zeilen van Vrijheid reist met de ambulance Europa door om - één jaar na het begin van de Russische invasie - aandacht te vragen voor de gruwelijkheden van de oorlog.

Voorbijgangers zijn duidelijk onder de indruk. Geconfronteerd met een stukje oorlog, midden op de Dam. "De oorlog is zo dichtbij en toch is het moeilijk te beseffen wat daar precies gebeurt,"zegt een Britse toerist. " Er moet echt iets gaan gebeuren."

"Zo'n mooie zonnige dag in Amsterdam. En dan kom je op de Dam, en dan zie je die ambulance vol gaten," vertelt een voorbijganger. "Ik heb me net laten vertellen dat het om een projectiel ging dat een aantal kilometers van de ambulance is afgeschoten. En dan maar zien waar het terechtkomt. In dit geval dus bij de ambulance."

De door oorlog verwoeste ambulance is onderdeel van de rondreizende tentoonstelling 'Tour de Ambulance', een initiatief van stichting Zeilen en Vrijheid. De ambulance heeft al voor het Europees Parlement in Brussel gestaan, en ook al in Frankrijk en Luxemburg.

"Volgens mij kennen de meeste mensen de oorlog alleen van de televisie," zegt Veronika Mutsei van stichting Zeilen van Vrijheid. "Ze snappen niet wat de oorlog in Oekraïne in werkelijkheid betekent. Als je naast deze ambulance staat - en ja, dat is heftig en emotioneel - kan je de harde realiteit echt zien."

Veel ambulances nodig in Oekraïne

Amsterdammer Cees van der Rhee is als vrijwilliger betrokken bij de stichting. "Dit is de gruwelijkheid van deze oorlog. Die ambulance staat voor een heleboel dingen. Voor hoe willekeurig een oorlog is. Want de man die deze raket afvuurde wist niet dat de raket daar zou komen. Die had dus ook gewoon een heleboel mensen kunnen doden. Deze ambulance staat ook voor het feit dat er heel veel ambulances nodig zijn in Oekraïne."