Meerdere verdachten ontvoering 15-jarige jongen in De Pijp nog voortvluchtig

Meerdere verdachten van de ontvoering van een 15-jarige jongen in De Pijp zijn nog voortvluchtig. Het slachtoffer werd begin januari op de Tweede Jan Steenstraat in een witte bestelbus gesleurd en meegenomen. Bij zijn bevrijding werden er drie verdachten aangehouden. De politie deelt vanavond op AT5 en in Opsporing Verzocht de beelden van de verdachten die nog gezocht worden.

De politie kan nog niet vertellen om hoeveel verdachten het gaat en wat hun rol was bij de ontvoering. Wel is bekend dat zij vermoedelijk betrokken waren bij de ontvoering van de 15-jarige jongen in de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp begin dit jaar.

Aanhouding

Het slachtoffer werd op 10 januari rond 08:40 uur in een witte bestelbus gesleurd en door drie mannen meegenomen. De politie zette de achtervolging in en wist de bus op de A27 bij het dorp Groenekan te stoppen. De bus werd omsingeld door agenten en er werden waarschuwingsschoten gelost. De jongen werd daarna ongedeerd bevrijd.

De drie mannen die werden aangehouden zijn een 35-jarige Amsterdammer, een 36-jarige Weesper en een 29-jarige Almeerder.