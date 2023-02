Fietsster zonder licht geeft agent die fietslampjes gaf de schuld

Een agent van de verkeerspolitie keek vandaag vreemd op tijdens een gesprek met een fietsster zonder licht. De vrouw was om een opvallende reden kwaad op hem.

De agent deelt zijn ervaring op Twitter. "Terwijl we een fietser verbaliseren voor het rijden zonder verlichting bijt ze me woest toe dat dit míjn schuld is", schrijft hij. "Verbaasd vraag ik om uitleg. "

De reden? De agent had haar twee weken ook bekeurd voor het fietsen zonder licht. Soms geven agenten na zo'n boete een set fietslichtjes mee en dat was dit keer ook gebeurd. Maar de fietslampjes hadden haar opnieuw in de problemen gebracht. "Die waren nu leeg."

De politie lijkt te laatste maanden meer boetes uit te delen aan fietsers in de stad wegens door rood rijden en fietsen zonder licht. Een groot aantal fietsers in de stad maakt zich er schuldig aan, zo valt ook de politie op.