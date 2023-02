Woningen in delen Zuid en Noord voor meer dan 11.000 euro per vierkante meter verkocht

De gemiddelde woningprijzen per vierkante meter lagen vorig jaar het hoogst rond het Vondelpark en in delen van Noord. Daar werden sommige woningen verkocht voor meer dan 11000 euro per vierkante meter.

Het ging maar om een klein deel van de stad, maar de prijscategorie daar net onder (tussen de 9035 euro en 11294 euro per vierkante meter) besloeg wel het grootste deel van het centrum en het grootste deel van Zuid. Ook op de Zuidas vielen de meeste woningen bijvoorbeeld in die categorie.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Woningwaardekaart van de gemeente Amsterdam. De gebieden waar het om gaat zijn paars gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de Willemsparkweg en de Van Eeghenstraat in Zuid en de Buiksloterdijk in Noord.

In andere delen van Zuidoost, zoals rond het Hoptillepad en Kelbergenpad, waren vorig jaar nog woningen verkocht tussen de 3012 euro en 3765 euro per vierkante meter. Dat was in geen enkel stadsdeel zo.

In de 'bovenste helft' van Noord waren de verkoopprijzen wel een stuk lager - vaak tussen de 4518 euro en 5271 per vierkante meter. Dat gold ook voor delen van Nieuw-West en Zuidoost.

In Zuidoost stonden, zoals vaker is gebleken, relatief minder dure woningen dan in de rest van de stad. De prijs per vierkante meter is meestal ook lager dan in stadsgebied Weesp.

In 2021 waren uitschieters ook te zien in Zuid en Noord, maar toen ging het daarnaast om delen van het centrum. Een vergelijking met 2022 is verder lastig te maken, want de hoogte van de categorieën is inmiddels aangepast.

Alle verkoopprijzen per vierkante meter in 2022: