Concerten Justin Bieber in Ziggo Dome definitief afgelast

De concerten die Justin Bieber dit jaar in de Ziggo Dome zou geven, gaan definitief niet door. Dat is te lezen op de website van de concerthal. De zanger had de shows eerder al eens uitgesteld wegens gezondheidsproblemen, inmiddels is duidelijk dat de wereldtour geen herstart meer krijgt.

Fans die een kaartje hadden, hebben jaren op het optreden moeten wachten. Het concert wel al voor de corona-pandemie aangekondigd en moest daardoor al een paar keer uitgesteld worden.

In september maakte Bieber bekend dat de concerten, die op dat moment op 11, 13 en 14 januari gepland stonden, een nieuwe datum zouden krijgen. Op Instagram gaf hij toen aan dat dat te maken had met een gedeeltelijke gezichtsverlamming, die hij had overgehouden aan het Ramsay-Hunt-virus.

Die nieuwe data zijn er nooit gekomen, want inmiddels is duidelijk dat de volledige tournee is geschrapt. Zowel de zanger als zijn management hebben nog geen verklaring gegeven. Ook de Ziggo Dome zegt niet te weten waarom Bieber zijn Tour niet gaat hervatten.